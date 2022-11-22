22 листопада канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова до ескалації ситуації в Україні, наголосивши, що його нещодавня поїздка до Китаю була варта того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти використання ядерної зброї.

Про це інформує Reuters.

На конференції в Берліні Шольц пояснив, що з огляду на розвиток війни та очевидне зростання невдач РФ, “ми повинні бути готовими до ескалації”.

Це може включати руйнування інфраструктури, додав він.

Під час візиту до Китаю на початку цього місяця канцлер ФРН і президент КНР Сі Цзіньпін засудили погрози застосуванням атомної зброї в Україні.

Він також закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити широкомасштабну війну в Україні.

Окрім цього, Шольц наголосив, що оборонний фонд обсягом 100 мільярдів євро (102,76 мільярда доларів), оголошений після вторгнення РФ, став результатом засвоєного уроку зі створення оборонних запасів німецької армії.

Під час телефонної розмови 1 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудили ядерну риторику РФ. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт зауважив: лідери погодилися, що ядерна риторика РФ – безвідповідальна. Раніше Шольц рішуче відкинув звинувачення РФ у тому, що Україна нібито готується застосувати так звану “брудну бомбу”.

Варто також зауважити, що німецький канцлер розкритикував президента РФ Володимира Путіна. Він висловився через його відмову приїхати на зустріч глав держав та урядів країн G20 на Балі, зазначивши, що “Путін вислухав би усю критику від світових лідерів”, тому і побоявся прибути на саміт.