Шольц закликав до деескалації кризи навколо Калінінграда

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав розрядити конфлікт навколо транзиту вантажів РФ до Калінінградської області через територію Литви. Він наголосив, що необхідно враховувати той факт, що тут йдеться про транзит вантажів між двома частинами РФ, тому всі сторони зараз дуже зацікавлені у встановленні динаміки деескалації.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Литва в середині червня заборонила залізничний транзит низки товарів до Калінінградської області, посилаючись на санкції, введені Заходом проти РФ через російське вторгнення в Україну. Своєю чергою, РФ назвала ці обмеження незаконними та пригрозила заходами у відповідь.

Відповідаючи на запитання журналіста, Шольц також зауважив, що Основний акт “НАТО-Росія” від 1997 року залишається чинним, попри заплановане посилення військ НАТО на східному фланзі альянсу. НАТО в межах цього документа зобов’язалася відмовитись від розміщення “значних бойових підрозділів” на східному фланзі на постійній основі.

“Цей договір існує, він не розірваний. І це правильно, оскільки кожного разу, коли ми його відкриваємо, можна зачитувати Росії, які зобов’язання вона взяла на себе, іншими словами, говорити, що кордони недоторканні, що їх не можна перекроювати силою, що суверенітет і територіальна цілісність держав не можуть порушувати питання”, – пояснив канцлер ФРН.

18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40 % товарів.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.

Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві. Він зазначив, що ухвалені європейські санкції спровоковані невиправданим вторгненням в Україну, тому у наслідках винна лише Москва. Український міністр висловив тверду підтримку та привітав принципову позицію Литви.