російсько-українська війна
23:53 Шольц закликав до деескалації кризи навколо Калінінграда
23:29 Франція незабаром спорядить Україні більше артилерійських установок CAESAR – Макрон
22:13 В РФ ухвалено закон про позасудове закриття ЗМІ за «фейки»
21:41 Армія РБ застосовує комплекси радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною – Генштаб
21:09 «Укрпошта» повертається до довоєнного графіку роботи та з 1-го липня підвищує тарифи
20:35 Українська співачка Ані Лорак сходила на вечірку в компанії Філіпа Кіркорова та дружини Дмитра Пєскова
20:17 САУ «Богдана» ефективно нищила ворога на острові Зміїний, проте вона в Україні досі єдина — Турчинов
19:34 Путін зробив «велику помилку», недооцінивши і Україну, і НАТО — Столтенберг
19:30 У Придністров’ї чоловіків закликають вступати на військову службу в армію РФ – ГУР
19:06 Якщо воєнний стан в Україні буде продовжено, то з 1 жовтня жінки певних професій не зможуть виїжджати за кордон
18:59 Окупанти запускають з Мелітополя до Криму пасажирський потяг, щоб перевозити озброєння
18:21 Окупанти готові платити по 20 тисяч доларів, щоб втекти з війни – СБУ
17:59 РФ платить «дуже високу ціну» за війну в Україні — Байден
17:39 Чехія планує обмежити навчання в університетах для росіян і білорусів
17:26 США передадуть Україні ППО та HIMARS у новому пакеті допомоги на суму 800 млн доларів — Байден
16:41 Реальні доходи росіян досягли максимального падіння з 2015 року
16:01 Провал Росії на острові Зміїний свідчить, що Україна може дати відсіч — Джонсон
16:00 Відтепер українці можуть оформити паспортні документи у Варшаві
15:29 Суд наклав арешт на корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій – СБУ
15:10 З ними у нас немає таких проблем, як з Україною: Путін про бажання Швеції та Фінляндії стати членами НАТО
15:07 Росіяни силою змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни — «Енергоатом»
15:05 Україна почала експорт електроенергії в Європу
Партнерський матеріал
15:02 Особливості лазерної епіляції в EpiLaser
14:35 На Закарпатті двоє чоловіків сховалися за завісою у мікроавтобусі, аби перетнути кордон
14:28 «Є небезпека загрози з моря»: У ДСНС пояснили, чому не будуть відкриватися пляжі на Одещині
14:26 Хто такий Чмоня: як російський військовий став мемом
14:14 Литві нададуть 55 млн євро на укріплення кордону з Білоруссю
14:01 Запобігання загрозам у кіберпросторі: що робити, якщо відкрили посилання з вірусом – Держспецзв’язку
13:29 Очільниця МЗС Великої Британії вважає, що Україна може відвоювати всі свої території
13:23 Окупанти вранці тричі обстріляли Чернігівщину з території РФ
13:13 У Румунії 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок
13:11 Поляки майже завершили будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні

Шольц закликав до деескалації кризи навколо Калінінграда

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав розрядити конфлікт навколо транзиту вантажів РФ до Калінінградської області через територію Литви. Він наголосив, що необхідно враховувати той факт, що тут йдеться про транзит вантажів між двома частинами РФ, тому всі сторони зараз дуже зацікавлені у встановленні динаміки деескалації.

Четвер, 30 червня 2022, 23:53
Підтримати

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Литва в середині червня заборонила залізничний транзит низки товарів до Калінінградської області, посилаючись на санкції, введені Заходом проти РФ через російське вторгнення в Україну. Своєю чергою, РФ назвала ці обмеження незаконними та пригрозила заходами у відповідь.

Відповідаючи на запитання журналіста, Шольц також зауважив, що Основний акт “НАТО-Росія” від 1997 року залишається чинним, попри заплановане посилення військ НАТО на східному фланзі альянсу. НАТО в межах цього документа зобов’язалася відмовитись від розміщення “значних бойових підрозділів” на східному фланзі на постійній основі.

“Цей договір існує, він не розірваний. І це правильно, оскільки кожного разу, коли ми його відкриваємо, можна зачитувати Росії, які зобов’язання вона взяла на себе, іншими словами, говорити, що кордони недоторканні, що їх не можна перекроювати силою, що суверенітет і територіальна цілісність держав не можуть порушувати питання”, – пояснив канцлер ФРН.

18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40 % товарів.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і РФ не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.

Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не має права погрожувати Литві. Він зазначив, що ухвалені європейські санкції спровоковані невиправданим вторгненням в Україну, тому у наслідках винна лише Москва. Український міністр висловив тверду підтримку та привітав принципову позицію Литви.

Теги: заява Німеччина, калінінградський транзит, конфлікт Литви й рф, Німеччина, шольц, Литва

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook