Про це повідомляють Reuters та AP, цитуючи слова Шольца під час виступу на конгресі європейських соціалістів у Берліні.

“ЄС з 27, 30, 36 державами, з більш ніж 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян, може посилити свою вагу у світі. Я відданий розширенню ЄС. Те, що ЄС продовжує розвиватися на схід, є безпрограшним для всіх нас”, — сказав він.

Водночас канцлер Німеччини зауважив, що союзу необхідні скоординовані закупівлі зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та штабу ЄС для європейських збройних сил: “В Європі нам потрібна краща взаємодія наших оборонних зусиль. У майбутньому Європі знадобиться скоординоване збільшення можливостей. Ми повинні впевнено та спільно просувати європейську оборону”, — наголосив Шольц.

Він також наполіг на поступовому скасуванні принципу одностайності рішень ЄС у зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика.

Наразі Євросоюз має 27 країн-членів, а безліч рішень можуть бути ухвалені лише за одностайного голосування всіх держави.

З моменту вступу на посаду Шольц зробив розширення Євросоюзу на Балкани та інші країни головним напрямком своєї зовнішньої політики. Reuters зауважує, що це стало ще більш актуальним після повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка в червні цього року стала кандидатом на членство в ЄС.