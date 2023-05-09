Про це повідомило Bloomberg.

Олаф Шольц зробив заяву перед Європарламентом у Страсбурзі з нагоди Дня Європи.

“Наші відносини з Китаєм вдало описуються тріадою “партнер, конкурент, системний суперник” — хоча, безперечно, суперництво та конкуренція з боку Китаю посилилися”, — сказав Шольц. “ЄС знає про цей розвиток подій та реагує відповідним чином”.

Німецький канцлер погодився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, що усі члени блоку не мають прагнути до негайного розриву зв’язків з Китаєм, а “розумного зниження ризиків”.

За його словами, Євросоюз повинен вийти на країни так званого глобального півдня. На його думку, європейські країни можуть запропонувати нові партнерські відносини та торговельні угоди, які створять робочі місця та багатство в Африці, Азії та Південній Америці. Зокрема такий крок допоможе зменшити економічну залежність від Китаю.

На сьогодні для Німеччини найважливішим торговим партнером є Китай. Тому розрив ділових зв’язків завдасть шкоди найбільшій економіці Європи.

Утім напруженість у відносинах посилалася агресивною риторикою шодо Тайваню. З іншого боку російський напад на Україну проявив надмірну залежність Німеччини від російських викопних видів палива. Тому Олаф Шольц з урядом прагнуть уникнути подібної помилки з Китаєм.

В Європейському Союзі працюють над новою стратегією блоку щодо Китаю. Держави-члени планують обговорити її у червні.

Канцлер додав, аби ЄС перейшов до голосування більшістю голосів замість нинішньої вимоги одностайності, зокрема для прийняття рішень у таких галузях, як зовнішня політика та податки.