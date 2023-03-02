Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надавати зброю Росії для війни проти України. Він попросив Пекін використати свій вплив на Москву для досягнення миру.

Про це повідомило CNN.

“Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив на Москву, щоб переконати вивести російські війська”, — сказав Шольц законодавцям у Бундестазі. “І не постачати Москві жодної зброї”.

Німецький канцлер послався на позиційний документ Китаю щодо України. У ньому уряд Китаю повторив заклики до політичного врегулювання ситуації в Україні та наголосив на неприйнятті використання ядерної зброї.

У документі Китай намагається представити себе як нейтрального мирного посередника. Пекін намагається одночасно не погіршити відносини з Москвою та з Заходом на тлі затягування війни.

“Дуже позитивно, що Китай надіслав цей чіткий сигнал й у своєму плані з 12 пунктів заявив, що не може бути використано хімічну чи біологічну зброю”, — сказав Олаф Шольц. “Однак Китай повинен обговорити цей план з 12 пунктів з тими, хто найбільше залучений. На зустрічі G20, на жаль, не було бажання підкреслити це повідомлення”.

Досі Китай уникає формулювання щодо російського вторгнення, через що підриваються його претензії на нейтралітет. Крім того, 25 лютого на під час зустрічі міністрів фінансів G20 в Індії Китай та Росії були єдиними країнами, які відмовилися підписати спільну заяву із засудженням вторгнення.