На саміті Ради Європи канцлер ФРН Олаф Шольц висловився за те, щоб не руйнувати взаємини з "іншою Росією" - з тими, хто виступає проти російського президента Володимира Путіна та його уряду.

Джерело: Deutsche Welle.

Шольц пояснив, що в якийсь момент війна Росії проти України закінчиться, заявивши, що одне можна сказати напевно – це не закінчиться перемогою путінського імперіалізму.

Україна отримуватиме підтримку, поки не вдасться досягти справедливого миру.

І до того часу ми, Рада Європи, повинні підтримувати мости з представниками іншої Росії, іншої Білорусі і тим самим зберігати можливість демократичного, мирного майбутнього для обох країн”, – акцентував Шольц.

Водночас він закликав до послідовного покарання за російські воєнні злочини в Україні. Сприяти цьому має створений в межах саміту РЄ міжнародний реєстр збитків, завданих Україні.

Четвертий саміт лідерів 46 держав-членів Ради Європи розпочався 16 травня у столиці Ісландії Рейк’явіку. Головна мета зустрічі – обговорення ситуації, що склалася на континенті внаслідок російської агресії проти України. У межах саміту вже було оголошено про створення реєстру збитків України від агресії РФ, крім того, Велика Британія та Нідерланди домовились про створення коаліції із закупівлі F-16 для Києва.

У саміті взяв участь шляхом відеозв’язку і президент України Володимир Зеленський. Він закликав країни Ради Європи постачити Україні додаткові системи ППО та ракети, нагадавши, що в ніч проти 16 травня українська ППО збила 100% російських ракет.