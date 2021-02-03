Після поразки Дональда Трампа на виборах Шон Генніті, телеведучий і консервативний оглядач, розривався між прямими ефірами і своїм вечірнім шоу на Fox News, а також на радіо. Протягом кількох тижнів це проявлялося як заперечення непідтверджених заяв експрезидента про фальсифікації виборів.

Про це пише видання The Washington Post.

Після інавгурації нового президента Генніті перейшов до наступного етапу – гніву. Він “накинувся” на “слабкого, наївного Байдена”. А зовсім недавно продемонстрував щось близьке до депресії.

“Моє серце стурбоване. Зараз моя країна болить”, – сказав він своїй колезі по ефіру Лорі Інгрем.

Поведінка Генніті – це вікно у нинішню метушню всередині Fox News, оскільки колишня улюблена телекомпанія Трампа намагається знайти своє місце в пост-Трамповій реальності. Кінець президентської кампанії – це час для новинних компаній підвести підсумки і переглянути свої стратегії.

Тепер, коли Трамп веде війну з членами своєї власної партії та проти самої Fox News, Fox намагається побудувати своє майбутнє. І це відбувається – зокрема, зі швидкою зміною програм – на тлі кризи ідентичності, коли мережа, яка довгий час пишалася тим, що є королем кабельного телебачення, зісковзнула з вершини.

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У вівторок Fox оголосила, що закінчила свій 19-й рік поспіль в якості кабельної новинної мережі №1.

У січні Fox опублікувала щомісячні рейтинги, згідно з якими вперше за 20 років канал відстав від обох своїх основних конкурентів – CNN і MSNBC. Навіть у прайм-тайм сукупна аудиторія Генніті, Інгрем і Такера Карлсона була менша, ніж у конкурентів CNN минулого місяця.

І, на відміну від конкурентів, у Fox News січень був гірший, ніж рік тому. У той час як аудиторія CNN збільшилася на 128% від загального числа глядачів у прайм-тайм за місяць, а MSNBC – на 53%, у Fox рейтинг знизився на 13% в порівнянні з роком раніше.

“Fox протягом багатьох років вдавалося балансувати між якісною новинною організацією і висловлюванням думок. Вони хочуть, щоб їхні новини “стверджували їх, а не інформували”, – сказав республіканець Френк Лунц.

Представники Fox кажуть, що падіння рейтингів можна порівняти з тим, що вони бачили після перемог Барака Обами у 2008 і 2012 роках, коли консервативні глядачі тимчасово відверталися від новин, які їм не подобалися, тільки для того, щоб підбадьорити Fox.

Дійсно, рейтинги Fox, схоже, трохи відновлюються.

Але яким би тимчасовим не було зниження рейтингів, вони привернули увагу сім’ї Руперта Мердока, яка контролює материнську компанію Fox News.

Топ-менеджмент Fox вивчає всі новинні підрозділи мережі. У той час як Мердок і його син, виконавчий директор Fox Corp. Лаклан Мердок, недавно дали вищим керівникам більше часу для реалізації своїх планів, вони зосередили свою увагу на президенті Fox News Джеї Воллесі. Старший Мердок постійно дає вказівки, як вести себе з політичною позицією Трампа, яка розколює Республіканську партію.

Руперт Мердок також раніше заявив, що повністю довіряє Джею Воллесу.

Руперт Мердок підтримав нещодавнє звільнення редактора відділу політики Кріса Стіруолта. Причиною звільнення стало “неправильне керівництво”, а також занадто ранні прогнози, що Джо Байден виграє Арізону. Це сильно розлютило Трампа і його союзників, що дало можливість більш дрібним правим каналами, таким як Newsmax і One America News, вислужитися перед президентом, підтримуючи заперечення результатів виборів.

Fox також звільнив Біла Семмона, старшого віцепрезидента і головного редактора в Вашингтоні, який разом зі Стіруолтом сидів за “столом прийняття рішень” статистиків і політологів, які допомагають мережі аналізувати результати виборів.

Мердоку-старшому особливо не сподобалася манера поведінки Стіруолта в ефірі, яка йому здалася занадто недбалою для обговорення результатів виборів. Коли його запитали про необґрунтовані заяви кампанії Трампа про шахрайство, Стіруолт відповів: “Судові позови – це підступи. Ми ще не бачили ніяких доказів того, що щось не так”.

Стіруолта поважали у відділі новин, але у нього була ще одна слабкість всередині компанії: його рейтинги. Fox, яка щохвилини аналізує свої рейтинги, виявила, що кількість глядачів знижувалася або стабілізувалася під час виступів Стіруолта.

При цьому продюсери відзначали стійке зростання рейтингів з кожною появою Дена Бонгіно, колишнього агента секретної служби і кандидата до Конгресу, який є затятим прихильником Трампа. Варто зазначити, що Twitter недавно заблокував йому доступ на пів дня. Це сталося після того, як він опублікував відео, на якому Трамп повторює помилкові заяви про фальсифікацію виборів.

У третьому кварталі 2020 року рейтинги Fox були майже на 50 % вище, ніж у попередньому році, а Генніті похвалилася найвищим рейтингом кабельного шоу із середньою аудиторією в 4,35 мільйона глядачів.

Відтоді, як Білл О’Рейлі покинув Fox News у квітні 2017 року через скандал, Генніті надійно став найпопулярнішим ведучим каналу; 2020 рік став його четвертим роком поспіль в якості головної особистості кабельного телебачення.

Але останні цифри показують зовсім іншу історію як для Генніті, так і для Fox. Наприклад, Карлсон, який приєднався до прайм-тайму Fox у 2016 році, “побив” Генніті за загальною кількістю глядачів за останні п’ять місяців. Це говорить про те, що саме Карлсон може стати найпопулярнішою постаттю на Fox.

У той час як Генніті, який регулярно розмовляв по телефону з Трампом, був найвідомішим представником Fox, який підтримував Трампа в його президентстві, Карлсон ж вважається більш незалежним. Хоча Карлсон, як кажуть, близький до родини Мердока, особливо до його сина – Лаклана.

Протягом тижня інавгурації Генніті неодноразово говорив своїм глядачам, що намагався “попередити” Америку про політику Байдена, закликаючи нового президента скасувати кілька указів Трампа щодо імміграції та навколишнього середовища.

Нещодавно він поскаржився на те, що його книга “Живи вільним або помри: Америка (і світ) на межі”, яку він активно просував минулого літа, не змогла переконати громадськість залишатися з Трампом ще чотири роки.

“Книг більше немає. Я не писав жодної протягом 10 років. Я закінчив з книгами”, – сказав Генніті.

Але при цьому він заявив, що не збирається здаватися. Друзі та однодумці впевнені, що він вибереться з паніки і кризи.

“У Шона дуже хороші можливості для того, щоб зіграти серйозну роль у залученні до відповідальності адміністрації Байдена. Він буде безжалісний. Кожен день”, – сказав консервативний колишній кореспондент CNN Джеффрі Лорд.

І керівники Fox стежитимуть за ним і його рейтингами щохвилини.