Відповідний указ №595/2022 оприлюднила пресслужба ОП.
Зеленський нагородив більш як 100 іноземців.
Так, Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня відзначили прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
Водночас держсекретаря США Ентоні Блінкена, голову Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі та главу Пентагону Ллойда Остіна нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.
Тоді як Орден “За заслуги” I ступеня отримали генеральний директор компанії “Байкар” Байрактар Халук, віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель, президент Європейської Ради Шарль Мішель та міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс.
Орденом “За заслуги” III ступеня відначили музикантів гурту U2 Пол Девіда Гьюсона та Девіда Гоуелл Еванса, американських акторів та режисерів — Шона Пенна, Шрайбера та Стіллера, музикантів та менеджера гурту Imagine Dragons, а також дизайнера, креативного директора будинку моди Balenciaga, амбасадора United24 Демну Гвасалію.
Американська акторка та продюсерка Джесіка Честейн отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.
- З нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди волонтерам, журналістам, водіям, музикантам та спортсменам.
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- 7 серпня американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн відвідала столицю України, вона також зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.