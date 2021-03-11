Про це йдеться у матеріалі #Букв.
За даними дослідницької компанії ShopperTrak, кількість тих, хто ходив в магазини знизилося ще більше після першого локдауну.
Найменше люди ходили у магазини в Німеччині (падіння на -97%), Великій Британії (-78%).
Окремі дослідження показують, що споживачі все ще побоюються ходити в магазини. Гігант бухгалтерського обліку EY заявляє, що 67% клієнтів тепер не бажають їхати за покупками більш ніж на 5 кілометрів.
Ця зміна купівельного поведінки призвело до значного зростання виручки – в 2020 році світовий показник склав 3,9 трильйона доларів.
- Раніше повідомлялося, що пандемія завдала нищівного удару по сфері туризму. Через локдаун у 2020 році туристичні поїздки скоротилися на 58-78%.