Відвідуваність магазинів роздрібної торгівлі різко впала, оскільки у 2020 році покупці не виходили з дому. Люди віддавали перевагу онлайн-покупкам.

Про це йдеться у матеріалі #Букв.

За даними дослідницької компанії ShopperTrak, кількість тих, хто ходив в магазини знизилося ще більше після першого локдауну.

Найменше люди ходили у магазини в Німеччині (падіння на -97%), Великій Британії (-78%).

Окремі дослідження показують, що споживачі все ще побоюються ходити в магазини. Гігант бухгалтерського обліку EY заявляє, що 67% клієнтів тепер не бажають їхати за покупками більш ніж на 5 кілометрів.

Ця зміна купівельного поведінки призвело до значного зростання виручки – в 2020 році світовий показник склав 3,9 трильйона доларів.