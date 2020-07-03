Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що список кандидатів на посаду голови Національного банку вже сформований.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

У четвер, 2 липня, президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

За словами прем’єр-міністра, під час зустрічі було сформовано список можливих кандидатів.

“Сьогодні, завтра, післязавтра, в найближчі дні така кандидатура буде обрана. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, є, можемо сказати, шорт-лист кандидатів, які можуть посісти цю посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів”, — сказав Шмигаль.

Голова уряду також наголосив, що до кандидатів на посаду голови НБУ є два вимоги: професіоналізм і кришталева репутація.

На відео 1:49:00

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про відставку глави Національного банку Якова Смолія.

Як відомо, Смолій працював в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником глави НБУ (квітень 2014 — жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 — травень 2017). В травнем 2017 року Валерія Гонтарєва написала заяву про відставку з поста голови НБУ. Виконуючим обов’язки голови став Яків Смолій. Він офіційно став главою відомства в березні 2018 року.