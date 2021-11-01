Після сексистського скандалу з норвезькими гандболістками Міжнародна федерація гандболу змінила вимоги до жіночої уніформи.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Міжнародна федерація гандболу відреагувала на звинувачення у сексизмі та змінила правила щодо жіночої форми для змагань. Як сповіщалося, 20 липня 2021 року жіноча збірна Норвегії вийшла на гру в шортах, хоча за правилами повинна виступати в бікіні. Команді виписали штраф в розмірі 1500 євро.

Цей випадок викликав обурення. Американська співачка Аліша Бет Мур, відома під псевдонімом Pink, підтримала норвезьких спортсменок та вирішила заплатити штраф за них. Чимало спортсменів підняли тему гендерної нерівності у спорті, а соцмережі їх підтримали.

Через цей сексистський скандал федерація гандболу змінила вимоги до уніформи: тепер замість бікіні та коротких топів спортсменки зможуть носити велосипедні шорти та майки.

Однак, лишилася умова, що форма повинна максимально прилягати до тіла – в той час, як чоловікам дозволено носити вільний одяг.

Спортсменки неодноразово виступали проти таких подвійних стандартів. Жінки змушені носити більш відвертий одяг у кількох видах спорту – легкій атлетиці, пляжному волейболі та тенісі. Наприклад, у 2011 році Всесвітня федерація бадмінтону постановила, що жінки повинні носити спідниці або сукні, щоб грати на елітному рівні, щоб допомогти відродити слабкий інтерес до жіночого бадмінтону.