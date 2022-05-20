Про це український політик заявив в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC.
Петро Поршенко закликав західних союзників “депутінізувати” світ. За його словами, для цього потрібно, перш за все, припинити фінансування режиму Путіна.
“І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з Росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму”, – сказав Порошенко.
Надалі Захід повинен заблокувати російське транспортування, зокрема і російські нафтові танкери та комерційні кораблі, сказав політик.
Він наголосив, що таким чином потрібно зупинити будь-яке товаропостачання з країни-агресорки.
“Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців”, – сказав Порошенко.
- Нагадаємо, раніше п’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що будь-які поступки на користь Росії щодо територіальної цілісності нашої держави є неприйнятними.
- Також верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти одностайності щодо заборони російської нафти під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку.