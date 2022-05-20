П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив, що для початку "депутінізації" Росії необхідно затвердити шостий пакет антиросійських санкцій.

Про це український політик заявив в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC.

Петро Поршенко закликав західних союзників “депутінізувати” світ. За його словами, для цього потрібно, перш за все, припинити фінансування режиму Путіна.

“І це не лише про нафту і газ. Не лише про ядерне паливо та вугілля. Треба зупинити міжнародну торгівлю з Росією. Все це починається саме зараз, з шостого пакета санкцій Європейського Союзу. З наступної стадії санкцій Сполучених Штатів. І це є початком кінця путінського режиму”, – сказав Порошенко.

Надалі Захід повинен заблокувати російське транспортування, зокрема і російські нафтові танкери та комерційні кораблі, сказав політик.

Він наголосив, що таким чином потрібно зупинити будь-яке товаропостачання з країни-агресорки.

“Все це для того, щоб припинити фінансування створення бомб, які потім вбивають українців”, – сказав Порошенко.