Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Збройні сили України тривають оборону – техніка та живі сили окупанта, які прийшли на наші землі, нищаться.
Також радниця Командувача Сухопутних військ ЗС України Оксана Григор’єва звернулась до громадян України. Заявила, що наші військові боронять Україну.
“Бойовий дух – чудовий! Ворог – не пройде! Слава Україні!”, – наголосила Григор’єва.
- Нагадаємо, за інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові відбили місто Щастя від осійської атаки. Ворог зазнав значних втрат.
- У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету. Насправді ці перебої спровоковано перенавантаженням мережі.
- Якщо почули сирени, гудки підприємств поруч або попередження з гучномовців, першою чергою – не панікуйте.