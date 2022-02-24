Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Збройні сили України тривають оборону – техніка та живі сили окупанта, які прийшли на наші землі, нищаться.

Також радниця Командувача Сухопутних військ ЗС України Оксана Григор’єва звернулась до громадян України. Заявила, що наші військові боронять Україну.

“Бойовий дух – чудовий! Ворог – не пройде! Слава Україні!”, – наголосила Григор’єва.