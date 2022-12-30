Шотландець та батько п'ятьох дітей активно підтримує Україну, ночуючи та протестуючи на жовто-блакитній Tesla біля російського консульства.

Про це він розповів місцевому виданню Edinburgh Live.

Девід Фрейзер провів вже сім ночей у своїй Tesla, припаркованій біля російського консульства у Вест-Енді Единбурга.

Шотландець розповів, що він “розчарований” тим, що російське консульство все ще працює. Він вважає, що людям “набридло” слухати про російсько-українську війну, а він зможе продовжити підвищувати обізнаність своїми протестами, оскільки війна триває.

Девід сказав: “Я почав їздити туди [в Україну] в 1997 році, я був менеджером реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних. Мене відправили туди, щоб дати поради щодо налагодження умов життя та стосунків. Коли почалася війна, я залучився до Cars For Ukraine – вони постачають автомобілі для військових. Ми допомагаємо переобладнати автомобілі з Великої Британії на військові”.

Девід на знак протесту їздив на синьо-жовтій Tesla з написом “Вільна Україна” по всій Великій Британії, а одного разу навіть припаркувався на тротуарі на Даунінг-стріт.

Батько п’ятьох дітей додав: “Здебільшого я заробляю шляхом водіння вантажівок. Я також водій великовагового автомобіля [і маю власну бізнес-консалтингову компанію], тож ви можете побачити мене за кермом фургона Tesco”.

Він визнав, що спить лише п’ять годин на добу в машині, але каже, що він “добре відомий в українській спільноті” і підтримує зв’язок з людьми по всьому світу.

Попри різке падіння температури та випадання снігу, Девід продовжує протест та не ще не визначився з його кінцевою датою.