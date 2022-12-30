Про це він розповів місцевому виданню Edinburgh Live.
Девід Фрейзер провів вже сім ночей у своїй Tesla, припаркованій біля російського консульства у Вест-Енді Единбурга.
Шотландець розповів, що він “розчарований” тим, що російське консульство все ще працює. Він вважає, що людям “набридло” слухати про російсько-українську війну, а він зможе продовжити підвищувати обізнаність своїми протестами, оскільки війна триває.
Девід сказав: “Я почав їздити туди [в Україну] в 1997 році, я був менеджером реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних. Мене відправили туди, щоб дати поради щодо налагодження умов життя та стосунків. Коли почалася війна, я залучився до Cars For Ukraine – вони постачають автомобілі для військових. Ми допомагаємо переобладнати автомобілі з Великої Британії на військові”.
Девід на знак протесту їздив на синьо-жовтій Tesla з написом “Вільна Україна” по всій Великій Британії, а одного разу навіть припаркувався на тротуарі на Даунінг-стріт.
Батько п’ятьох дітей додав: “Здебільшого я заробляю шляхом водіння вантажівок. Я також водій великовагового автомобіля [і маю власну бізнес-консалтингову компанію], тож ви можете побачити мене за кермом фургона Tesco”.
Він визнав, що спить лише п’ять годин на добу в машині, але каже, що він “добре відомий в українській спільноті” і підтримує зв’язок з людьми по всьому світу.
Попри різке падіння температури та випадання снігу, Девід продовжує протест та не ще не визначився з його кінцевою датою.
- Китай має намір оголосити про пом’якшення карантинних обмежень щодо COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування. Помітна зміна позиції відбулась після того, як жителі КНР вийшли на масові протести через жорсткі карантинні обмеження.
- Під час матчу між Португалією та Уругваєм на Чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі на поле вибіг уболівальник у футболці з надписом Save Ukraine. Через дію активіста гру призупинили, його протест фактично не потрапив в трансляцію матчу, проте фотографи встигли зробити знімки з різних ракурсів.