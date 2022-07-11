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Шотландія призупиняє програму спонсорування українських переселенців через нестачу будинків

Уряд Шотландії оголосив, що країна призупиняє програму підтримки українських переселенців на три місяці через нестачу відповідного житла.

Вівторок, 12 липня 2022, 00:47
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Про це пише британська газета The Guardain.

У заяві уряду зазначили, що призупинення схеми “забезпечить переміщеним особам почуватись в безпеці та отримувати підтримку стільки, скільки їм потрібно, після небезпек, з якими вони зіткнулися вдома”.

Наразі 4666 із 7000 українців, які прибули до Шотландії, зробили це за “суперспонсорською схемою”, яку запустили 18 березня. Країна очікує прийняти додатково 18 000 осіб у найближчі місяці, тобто вона видасть більше віз, ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія на душу населення.

Якщо цифри зростатимуть, місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до термінового розміщення, яке, за словами уряду, “не є стійким рішенням” і не відповідає “теплому шотландському прийому”, який вони прагнули запропонувати травмованим і вразливим людям.

Уряд Шотландії закликав Велику Британію скасувати всі візові вимоги.

Шотландський уряд також забезпечив додаткове розміщення в готелях і університетських містечках, а нещодавно зафрахтував пасажирське судно, щоб забезпечити додаткове тимчасове житло з 739 кімнатами на шість місяців, починаючи з липня.

Теги: переселенці, допомога Україні, іноземні програми, переселенці, Шотландія

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