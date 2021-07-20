Починаюча шотландська поліцейська подумала, що її переслідує дрон, але, як виявилося, це був Юпітер.

Про це пише Daily Record.

У минулий вівторок близько опівночі жінка покинула поліцейську дільницю Глазго і помітила, що за нею ведеться “стеження”. Вона намагалася втекти від “погоні”, але це їй не вдавалося.

Коли поліцейська їхала до торгового комплексу в Форте, недалеко від автомагістралі M8, вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб викликати підкріплення. Однак оператор не відправив підмогу, а сказав жінці повертатися в її ділянку, де буде чекати інший співробітник.

Старший офіцер знайшов її у дворі відділення, де жінка намагалася сховатися під капюшоном від дрона, який все ще висів у небі. Колега пояснив поліцейській, що це був Юпітер, який часто видно ясною ніччю.

“Ніхто не може повірити в це. Вона була дуже стривожена і налякана тим, що за нею стежить дрон. Всі були дуже стурбовані, ви можете уявити собі червоне обличчя і збентеження, яке вони відчули, коли з’ясувалося, що яскраве світло, яке слідувало за нею, перебувало в мільйонах миль від нас”, – розповіли в поліції.

У США з 2023 року не можна буде управляти дроном без попередньої передачі даних свого місцерозташування.