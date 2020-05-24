Український шоумен, волонтер Сергій Притула заявив, що дізнався про нагородження орденом "За заслуги" ІІІ ступеня від друзів.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Звичайно, що я потішився, сльозу пустив. Нарешті держава звернула увагу на якісь там мої волонтерські потуги. Але після того більше нічого не відбулося. Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується”, – сказав Притула.

Він додав, що має намір прийняти запрошення на вручення ордена.

“Мені дійсно здається, що останні шість років свого життя я прожив недарма. Якби мені не дали цей орден, я б руки не заламував, але, раз дали, я прийшов би [на нагородження] обов’язково”, – зазначив Сергій Притула.

Сергій Притула – український телеведучий, стендап-комік, автор кількох комедійних телепроектів. В останні роки відомий також як волонтер: він надає допомогу українським військовим і ветеранам війни на Донбасі; під час епідемії коронавірусу збирав гроші для допомоги медикам.

5 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом “За заслуги” 25 осіб з нагоди Міжнародного дня волонтера. Притула отримав орден ІІІ ступеня.