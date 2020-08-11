Про це він заявив сьогодні під час з’їзду партії, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ви знаєте мене як успішного телеведучого, ви знаєте мене, як військового волонтера, якому люди довірили десятки мільйонів гривень для допомоги українській армії. Ви знаєте мене, як людину, якій не байдуже те, що відбувається в Україні, як людину, у якої завжди була своя позиція, і я не боявся озвучувати її вголос. Сьогодні я хотів би, щоб ви дізналися і пізнали мене з іншого боку, як людину, якій небайдуже те, що робиться в Києві, а мені не байдуже, бо я тут живу”, – сказав Притула.

“Я не просто тут живу, а створив тут сім’ю, виховую дітей, працюю і сплачую податки. Київ – це мій дім і мені вкрай важливе відчуття затишку і безпеки в моєму домі. Для мене небайдужа чиста вулиця, чистий під’їзд чи чисте повітря. Для мене небайдуже, з яким настроєм зранку мої діти вирушають до школи чи до садочку, і з яким повертаються назад. Мені небайдуже чи не сиплеться штукатурка на голову в лікарні на стелі, в тій лікарні, яку відвідують для огляду мої рідні. Як будь-яка нормальна людина, я хочу бачити кращий Київ – чистий, безпечний, інклюзивний, незагазований, з розумним будівельним плануванням, а не захаращеним. Я хочу бачити Київ, в якому люди не старіють в заторах. І Київ, в якому не нарікають на якість води”, – додав він.

“І я розумію, що єдина можливість змінити тут щось на краще – це взяти особисту відповідальність за ці зміни. […] Тому я дуже радий, щасливий бути тут серед вас, людей які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами! Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку, я балотуюсь на міського голову Києва!” – заявив шоумен.

Він також зазначив, що збирається “робити історію успішного Києва”.

Нагадаємо, раніше Притула зізнався, що є родичем одного з найбагатших колишніх народних депутатів України.

Друга дружина шоумена Катерина Сопельник, родом з Донецька.

“У моєї дружини є рідна сестра, яка одружена з керівником партії “Відродження” нардепом Віталієм Хомутинником. Він теж з Донецька”, – зізнався Притула.

Віталій Хомутинник на президентських виборах 2004 року був довіреною особою кандидата Віктора Януковича. Він також багато років очолював “Молоді регіони”. 21 лютого 2014 року вийшов з Партії регіонів.

У 2014 році Хомутинник був одним з народних депутатів, які просували “диктаторські закони”. 27 листопада 2015 – громадянська мережа “ОПОРА” повідомила, що він – найбагатший нардеп ВР України, з доходом майже 294 мільйони гривень.

Також ЗМІ повідомляли про тісні зв’язки нардепа з мільярдером Ігорем Коломойським. У березні 2015-го Хомутинник приїжджав в ПАТ “Укртранснафта”, щоб підтримати Коломойського, коли той намагався зберегти контроль над цією держкомпанією.

За словами самого Хомутинника, з українським олігархом його пов’язує велика приватна видобувна компанія ПрАТ “Укрнафтобуріння”.