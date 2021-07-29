Влада Парагваю вилучила понад 3400 кг кокаїну неподалік від столиці Асунсьйон, що є рекордною партією в історії країни.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Командувач національної поліції Луїс Аріас повідомив, що заборонений стимулятор, виготовлений з листя коки, вирощених в Андському регіоні Південної Америки, був виявлений на складі в передмісті Асунсьйона Фернандо де-ла-Мора

За його словами, його готували до відряджання, замаскувавши під вантаж органічного цукру.

“Мова йде про більш ніж 3400 кілограмах кокаїну. Це стало кульмінацією розслідування, проведеного поліцією по боротьбі з наркотиками у співпраці з прокуратурою, яке тривало майже місяць”, – сказав він.

“Товар містився у контейнері та готувався вилетіти до безпечного порту для вивезення за кордон, але ми не знаємо куди. Склад здавався в оренду”, – додав він.

Ця партія перевищила попередній рекорд в Парагваї, коли в жовтні 2020 року було вилучено 2900 кілограмів кокаїну в приватному порту Віллета, приблизно за 40 кілометрів від Асунсьйона. Цей вантаж був захований в мішках з вугіллям.

Парагвай є одним з основних виробників марихуани в регіоні та вважається країною транзиту кокаїну, виробленого в країнах Анд, для Європи та інших ринків.