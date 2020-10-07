Український футболіст, голкіпер Олександр Шовковський, який завершив кар'єру у 2016 році, включений у заявку на товариський матч збірних України та Франції.

Про це поінформували в Українській асоціації футболу.

Таке рішення пов’язане з тим, що раніше у двох з трьох заявлених на матч голкіперів діагностували коронавірус COVID-19.

Так, воротарі збірної України з футболу Андрій Лунін (“Реал Мадрид”) і Юрій Паньків (“Олександрія”) отримали позитивні результати тестів на COVID-19 напередодні матчу.

Відтак, в українській збірній залишився один голкіпер із заявлених на матч зі збірною Франції – Георгій Бущан (“Динамо”).

Раніше коронавірус виявили у голкіпера Андрія П’ятова (“Шахтар”), який також входить до збірної України.

Шовковський на цю мить є асистентом головного тренера збірної України з футболу.

“У зв‘язку з тим, що у складі національної збірної України залишився один здоровий голкіпер, тренерський штаб синьо-жовтих ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру з Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського. Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна. Олександр Шовковський завершив професійну кар’єру гравця у грудні 2016 року, однак підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводячи індивідуальні тренування”, – зазначається в повідомленні УАФ.

У тренерському штабі збірної України наголосили, що не розглядають Шовковського як обов’язкового учасника матчу зі збірною Франції.

Його вихід на поле стане можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана виявиться позитивним або він отримає серйозне пошкодження під час матчу.

Товариський матч між збірними України та Франції відбудеться сьогодні, 7 жовтня, на “Стад де Франс” у Сен-Дені (початок – о 22:10).