Суд Швеції засудив двох братів за шпигунство на користь Росії. Цей шпигунський скандал назвали найсерйознішим у сучасній історії Швеції.

Про це повідомляє The Local.

19 січня Стокгольмський окружний суд засудив 42-річного Пеймана Кіа до довічного ув’язнення, а його брата, 35-річного Пайама Кіа, до дев’яти років і десяти місяців за ґратами за шпигунство за обтяжливих обставин.

Пейман Кіа – колишній співробітник розвідки, який роками працював у шведській поліції безпеки Säpo, а також у збройних силах Швеції та їх службі військової розвідки Must.

За даними слідства, брати “разом і узгоджено, незаконно та на користь Росії та ГРУ, отримували, передавали та розкривали інформацію, розголошення якої іноземній державі могло завдати шкоди безпеці Швеції”.

Суд визнав Пеймана Кіа винним у зборі близько 90 секретних документів, які він роздобув на роботі.

Його брата Пайама визнали винним у плануванні злочину, керуванні контактами з ГРУ та передачі близько 45 секретних документів.

Пейман Кіа був засуджений до довічного ув’язнення за шпигунство “найсерйознішої категорії”, сказав суддя Манс Віген, додавши, що він скористався своєю роботою як співробітника розвідки, щоб допомогти Росії.

“Росія є найбільшою загрозою для безпеки Швеції. Щодо іноземної влади, то дії шпигунства з метою допомоги Росії слід розглядати як найсерйозніші”, – йдеться у рішенні суду, з яким ознайомився The Local.

Обидва брати заперечують звинувачення, а їхні адвокати заявили, що оскаржуватимуть вирок.