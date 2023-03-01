Колишнього очільника поліції Вінниччини Антона Шевцова підозрюють в державній зраді. З 2018 року він збирає та передає дані про українських посадовців та підприємців з метою проведення диверсій та залучення на бік окупантів.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, а також пресслужба прокуратури Вінницької області.

Зазначається, що Шевцов з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та отримав громадянство РФ.

Слідчі зауважили, що у 2018 році в тимчасово окупованому Росією Криму експоліціянт погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ.

Підозрюваний, користуючись особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи, надавав росіянам інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані ворожими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України.

Наприклад, встановлено передавання інформації про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних сил, спецслужб та правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами.

Після повномасштабного вторгнення Шевцов активізував злочинну діяльність, зокрема, розробив та надіслав ФСБ план проведення диверсійної роботи на території України.

Слідством також встановлена співпраця підозрюваного з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії “Партія Шарія”.

За злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.