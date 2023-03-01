Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, а також пресслужба прокуратури Вінницької області.
Зазначається, що Шевцов з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та отримав громадянство РФ.
Слідчі зауважили, що у 2018 році в тимчасово окупованому Росією Криму експоліціянт погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ.
Підозрюваний, користуючись особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи, надавав росіянам інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані ворожими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України.
Наприклад, встановлено передавання інформації про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних сил, спецслужб та правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами.
Після повномасштабного вторгнення Шевцов активізував злочинну діяльність, зокрема, розробив та надіслав ФСБ план проведення диверсійної роботи на території України.
Слідством також встановлена співпраця підозрюваного з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії “Партія Шарія”.
За злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
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