Центральний банк Шрі-Ланки CBSL заявив, що російська платіжна система "Мир" не працюватиме на території країни через санкції США.

Про це повідомляє пресслужба Центрального банку Шрі-Ланки CBSL.

“Через санкції США щодо російської платіжної системи “Мир”, за рішенням міністерства закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк країни не має можливості зараз підтвердити запит на використання платіжної системи “Мир” у банківській системі”, – повідомили у Центральному банку Шрі-Ланки.

Due to the US sanctions on the MIR payment system, as confirmed by the Ministry of Foreign Affairs – Sri Lanka, the @CBSL is not in a position to consider favorably, at the current juncture, the request to operate MIR card scheme within the banking system. — CBSL (@CBSL) October 13, 2022

Варто зазначити, що раніше Україна закликала адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків.

Крім того, у червні японські урядовці заявили, що заморозять активи ще двох російських банків — Кредитного банку Москви та “Россельхозбанка”, а також додали до санкційного списку білоруський “Білінвестбанк”.

Кредитний банк і “Россельхозбанк” входять до десятки найбільших банків Росії. “Білінвестбанк” також входить до десятки у своїй державі. Активи цих банків також заморозять.

Довідка. “Мир” — російська платіжна система. Обробляє платежі між банками-екваєрами, які обслуговують торгові точки, банки-емітенти або кредитні кооперативи, що використовують для оплат дебетові та кредитні картки. Розрахунки проводяться в рублях.