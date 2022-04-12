Про це повідомило американське видання Bloomberg.
Через російське вторгнення в Україну на Шрі-Ланці швидкими темпами дорожчає продовольство та паливо. Країна планує залишити резерви для закупівлі необхідного. Зазначимо, що за словами журналістів, оголошення дефолту не стало несподіванкою.
На Шрі-Ланці ухвалення подібного рішення мало передумову в бажанні зберегти валютні резерви. На сьогодні вони становлять менше ніж 2 млрд доларів. За останній місяць їхній обсяг зменшився на 16%.
Також країна переживає найважчу економічну кризу через пандемію COVID-19. Надходження іноземної валюти зупинилося разом з туристами, коли запровадили певні обмеження на їхнє пересування. Вже другий місяць на острові тривають масові акції протесту.
На певний період виплати за всіма зовнішніми боргами будуть заморожені. Шрі-Ланці потрібен час для того, щоб правильно реструктуризувати зобов’язання.
- Нагадаємо, Агентство кредитних рейтингів S&P повідомило, що РФ допустила дефолт за зовнішнім боргом, оскільки пропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Це означає “вибірковий дефолт”, оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в “долари, еквівалентні сумам, які були сплачені раніше”.
- Перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає майже неминучим після чергового жорстокого тижня для фінансової системи країни. Попередній був оголошений після революції 1917 року.
- Раніше РФ заборонили виплати суверенного боргу на понад 600 млн доларів з американських рахунків. США не дозволять РФ проводити доларові платежі з їхніх банків.
- У Fitch Ratings зазначили, що через повномасштабне вторгнення в Україну та завдяки потужним санкціям світової спільноти російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.