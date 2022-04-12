Міністерство фінансів Шрі-Ланки попередило інвесторів про дефолт. Країна поки призупинила виплати за зовнішнім боргом.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Через російське вторгнення в Україну на Шрі-Ланці швидкими темпами дорожчає продовольство та паливо. Країна планує залишити резерви для закупівлі необхідного. Зазначимо, що за словами журналістів, оголошення дефолту не стало несподіванкою.

На Шрі-Ланці ухвалення подібного рішення мало передумову в бажанні зберегти валютні резерви. На сьогодні вони становлять менше ніж 2 млрд доларів. За останній місяць їхній обсяг зменшився на 16%.

Також країна переживає найважчу економічну кризу через пандемію COVID-19. Надходження іноземної валюти зупинилося разом з туристами, коли запровадили певні обмеження на їхнє пересування. Вже другий місяць на острові тривають масові акції протесту.

На певний період виплати за всіма зовнішніми боргами будуть заморожені. Шрі-Ланці потрібен час для того, щоб правильно реструктуризувати зобов’язання.