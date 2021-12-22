Шрі-Ланка планує сплатити борг за минулий імпорт нафти з Ірану, виплативши його чаєм, повідомив міністр плантацій країни Рамеш Патірана.

Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.

Міністр повідомив, що його країна сподівається щомісяця відправляти в Іран чаю на суму 5 мільйонів доларів для погашення боргу у 251 мільйон доларів.

Шрі-Ланка переживає серйозну боргову та валютну кризу, яка посилилася втратою доходів туристів під час пандемії Covid-19.

Член чайної ради країни сказав, що це був перший випадок обміну чаю на погашення зовнішнього боргу.

Патірана заявив, що цей метод оплати не порушуватиме санкції Організації Об’єднаних Націй або США, тому що чай був віднесений до категорії харчові продукти з гуманітарних міркувань, і жодні іранські банки, внесені до чорного списку, не будуть залучені.

“Рекомендована схема заощадить Шрі-Ланки таку необхідну іноземну валюту, оскільки розрахунки з Іраном будуть проводитися в шрі-ланкійських рупіях шляхом продажу цейлонського чаю”,- йдеться у заяві міністерства плантацій.

Країна виробляє близько 340 млн кілограмів чаю щорічно. У 2020 році вона експортувала 265,5 млн кілограмів чаю на суму $1,24 млрд.