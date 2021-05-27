Біля берегів Шрі-Ланки спалахнула потужна пожежа на контейнеровозі MV X-Press Pearl, який прямував до Сінгапуру через Коломбо. Вогонь виник у контейнері з азотною кислотою і швидко поширився. Влада стурбована через імовірну нафтову катастрофу на пляжах.

Про це повідомляє китайська англомовна газета South China Morning Post.

Пожежа почалася 21 травня — судно, яке перевозило в контейнерах косметику і хімікати, включно з 25 тоннами азотної кислоти, стояло на якорі біля столиці Коломбо. Раптово один із контейнерів зайнявся.

Для боротьби з пожежею залучили ВПС Шрі-Ланки — військовий гвинтокрил застосував вогнегасний порошок. Однак це не допомогло, і пожежа лиш посилювалася.

У вівторок, 25 травня, коли вогонь уже майже загасили, на судні стався потужний вибух. В результаті інциденту постраждали двоє осіб, а в океан з контейнеровоза вилилося паливо.

Європейські пожежники й фахівці з порятунку, а також три індійські судна в четвер, 27 травня, долучилися до боротьби, щоб локалізувати велику пожежу на контейнеровозі на тлі побоювань, що він може розбитися і викинути сотні тонн нафти.

“Вогонь охоплює судно по всій довжині. Корпус може бути нестабільним, тому ми не маємо можливості відбуксирувати судно від наших вод”, – сказала керівниця Управління з захисту морського середовища (MEPA) Дхаршані Лахандапура.

Вона також додала, що велика кількість нафти може потрапити в туристичний і рибальський регіон Негомбо, в 40 км на північ від столиці.

За словами чиновниці, за потреби для очищення пляжу Негомбо будуть залучені військові.