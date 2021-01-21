Про це повідомляє АР.
Такі дії уряду розглядаються як спроба відродити туристичну галузь острівної держави, яка сильно постраждала від пандемії, позаяк туризм становить близько 5 % економіки Шрі-Ланки.
Для в’їзду до країни туристам необхідно буде пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до прибуття.
Також його потрібно буде зробити в готелі перед заселенням і через сім днів перебування.
При цьому, туристам буде дозволено подорожувати 14-ма туристичними зонами, не змішуючись з місцевим населенням.
- 27 грудня в державі Шрі-Ланка зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом 2019 nCoV.