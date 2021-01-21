Шрі-Ланка відкрила кордони для іноземних мандрівників після 10-місячного локдауну.

Про це повідомляє АР.

Такі дії уряду розглядаються як спроба відродити туристичну галузь острівної держави, яка сильно постраждала від пандемії, позаяк туризм становить близько 5 % економіки Шрі-Ланки.

Для в’їзду до країни туристам необхідно буде пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до прибуття.

Також його потрібно буде зробити в готелі перед заселенням і через сім днів перебування.

При цьому, туристам буде дозволено подорожувати 14-ма туристичними зонами, не змішуючись з місцевим населенням.