Про це повідомляє агентство The Associates Press.

У заяві менеджер кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон назвала слова Трампа про те, що він “збирається до Верховного суду США” і що він хоче, щоб “все голосування припинилося”, “обурливим, безпрецедентним і неправильним”.

О’Меллі Діллон каже, що в кампанії Байдена є юристів, “готові протистояти цим зусиллям”. І вона впевнена саме в їхній перемозі.