Про це повідомляє агентство The Associates Press.
У заяві менеджер кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон назвала слова Трампа про те, що він “збирається до Верховного суду США” і що він хоче, щоб “все голосування припинилося”, “обурливим, безпрецедентним і неправильним”.
О’Меллі Діллон каже, що в кампанії Байдена є юристів, “готові протистояти цим зусиллям”. І вона впевнена саме в їхній перемозі.
- Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден виграв президентські вибори на Гаваях, отримавши чотири голоси виборників.
- Демократ Джо Байден отримав як мінімум три з чотирьох голосів виборників штату Мен.
- Виступаючи у Вілмінгтоні, штат Делавер, кандидат від Демократичної партії Джо Байден сказав, що “почуває себе добре”, але закликав набратися терпіння, оскільки підрахунок голосів триває в декількох ключових штатах.