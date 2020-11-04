Про це повідомляє агентство The Associates Press.

У заяві менеджер кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон назвала слова Трампа про те, що він “збирається до Верховного суду США” і що він хоче, щоб “все голосування припинилося”, “обурливим, безпрецедентним і неправильним”.

О’Меллі Діллон каже, що в кампанії Байдена є юристів, “готові протистояти цим зусиллям”. І вона впевнена саме в їхній перемозі.

  • Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден виграв президентські вибори на Гаваях, отримавши чотири голоси виборників.
  • Демократ Джо Байден отримав як мінімум три з чотирьох голосів виборників штату Мен.
  • Виступаючи у Вілмінгтоні, штат Делавер, кандидат від Демократичної партії Джо Байден сказав, що “почуває себе добре”, але закликав набратися терпіння, оскільки підрахунок голосів триває в декількох ключових штатах.