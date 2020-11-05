“Ми переможемо, але тільки, якщо захистимо вибори. Джо Байден стане наступним президентом США, але вчора ввечері президент (Дональд Трамп, – ред.) погрожував звернутися до суду, щоб не допустити належного підрахунку голосів. Ми ініціюємо найбільший захід на захист виборів, який коли-небудь проводився. Ця робота може розтягнутися на тижні, і фінансування її є як ніколи важливою”, – йдеться у повідомленні.
Серед опцій пожертвувань на сайті фонду пропонується переслати на боротьбу з Трампом електронним платежем $15, $25, $50, $100, $250, $500, $1000 та іншу суму за бажанням.
Залишаються невизначеними переможці ще в 5 штатах – Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.
- Також повідомлялося, що кампанія президента Дональда Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані допоки їй не буде надано доступ для спостереження за процесом.
- Напередодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.