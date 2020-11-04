У штабі кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена не переймаються щодо можливого звернення представників президента Дональда Трампа до Верховного суду стосовно результату виборів.

Про це заявив радник штабу Байдена адвокат Боб Бауер під час прес-конференції.

“Не знаю, що це міг би бути за позов, складно уявити, щоб ця справа мала якийсь сенс … Але якщо вони хочуть так чи інакше підняти щось до Верховного суду, ймовірно, вони можуть зробити це. Ми про це не турбуємося”, – сказав він.

У штабі Байдена сподіваються, що демократ здобуде перемогу в ключових штатах Мічиган (16 виборників) і Пенсільванія (20 виборників).

“Ми розраховуємо перемогти в Мічигані. Байден випереджає приблизно на 12 тис. голосів. Ще більше голосів буде оброблено сьогодні, ми очікуємо що підсумки будуть відомі сьогодні, і ми розраховуємо, що ми здобудемо перемогу в цьому штаті”, – заявив він.

Також у штабі вважають, що Байден здобуде перемогу в ще одному ключовому штаті — Пенсільванії.

За останніми даними, у Байдена 238 голосів виборників, у Трампа – 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.