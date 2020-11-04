Про це заявив радник штабу Байдена адвокат Боб Бауер під час прес-конференції.
“Не знаю, що це міг би бути за позов, складно уявити, щоб ця справа мала якийсь сенс … Але якщо вони хочуть так чи інакше підняти щось до Верховного суду, ймовірно, вони можуть зробити це. Ми про це не турбуємося”, – сказав він.
У штабі Байдена сподіваються, що демократ здобуде перемогу в ключових штатах Мічиган (16 виборників) і Пенсільванія (20 виборників).
“Ми розраховуємо перемогти в Мічигані. Байден випереджає приблизно на 12 тис. голосів. Ще більше голосів буде оброблено сьогодні, ми очікуємо що підсумки будуть відомі сьогодні, і ми розраховуємо, що ми здобудемо перемогу в цьому штаті”, – заявив він.
Також у штабі вважають, що Байден здобуде перемогу в ще одному ключовому штаті — Пенсільванії.
За останніми даними, у Байдена 238 голосів виборників, у Трампа – 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.
- У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші – значно швидше.
- #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.