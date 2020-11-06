В даний час на сайті, доступному також іспанською мовою, опубліковано тільки одне повідомлення.
Зазвичай у США переможець виборів створює команду перехідного періоду, яка займатиметься підготовкою передання справ від чинного президента обраному. Штаб Байдена вже запустив інформаційний ресурс, на якому є поки тільки стартова сторінка.
Поки на сайті всього одне повідомлення англійською та іспанською мовами.
“Кризи, з якими зіткнулася країна, дуже серйозні – від пандемії до економічного спаду, від змінення клімату до расової несправедливості – і команда перехідного періоду продовжуватиме повну підготовку, щоб адміністрація Байдена – [кандидатки у віцепрезиденти від демократів Камали] Гарріс – змогла розпочати роботу першого ж дня”, – ідеться в публікації.
Водночас у повідомленні наголошено, що переможця виборів президента США ще не визначили, оскільки підрахунок голосів триває в низці штатів.
Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.