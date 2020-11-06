Штаб кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена запустив сайт про перехідний період у США – Build Back Better.

В даний час на сайті, доступному також іспанською мовою, опубліковано тільки одне повідомлення.

Зазвичай у США переможець виборів створює команду перехідного періоду, яка займатиметься підготовкою передання справ від чинного президента обраному. Штаб Байдена вже запустив інформаційний ресурс, на якому є поки тільки стартова сторінка.

Поки на сайті всього одне повідомлення англійською та іспанською мовами.

“Кризи, з якими зіткнулася країна, дуже серйозні – від пандемії до економічного спаду, від змінення клімату до расової несправедливості – і команда перехідного періоду продовжуватиме повну підготовку, щоб адміністрація Байдена – [кандидатки у віцепрезиденти від демократів Камали] Гарріс – змогла розпочати роботу першого ж дня”, – ідеться в публікації.

Водночас у повідомленні наголошено, що переможця виборів президента США ще не визначили, оскільки підрахунок голосів триває в низці штатів.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.