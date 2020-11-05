Штаб чинного президента США Дональда Трампа оголосив про збір коштів для захисту чесності результатів виборів.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті штаба Трампа.

“Нам потрібна ваша допомога, щоб бути впевненими, що у нас є ресурси для захисту результатів”, – йдеться в повідомленні.

До посту прикріплено посилання на сайт, де можна зробити пожертвування. Там зазначається, що “демократи намагаються вкрасти вибори”.

Раніше опонент Трампа від демократів Джо Байден оголосив про створення фонду захисту виборів та запропонував робити пожертвування.