Про це повідомляється в Twitter-акаунті штаба Трампа.
“Нам потрібна ваша допомога, щоб бути впевненими, що у нас є ресурси для захисту результатів”, – йдеться в повідомленні.
До посту прикріплено посилання на сайт, де можна зробити пожертвування. Там зазначається, що “демократи намагаються вкрасти вибори”.
Раніше опонент Трампа від демократів Джо Байден оголосив про створення фонду захисту виборів та запропонував робити пожертвування.
- Також повідомлялося, що кампанія президента Дональда Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані допоки їй не буде надано доступ для спостереження за процесом.
- Напередодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.