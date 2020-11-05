Виборчий штаб Дональда Трампа підозрює шахрайство на виборах президента у штаті Невада. Команда політика звернеться у суд з цього приводу.

Про це повідомляє видання Reuters.

За попередніми даними, кампанія Трампа отримала вагомі докази того, що у Неваді проголосували тисячі людей, які там більше не проживають.

Конкурент Трампа Джо Байден у Неваді лідирує з незначною перевагою. У нього 49,3% голосів, а в Трампа – 48,7%. Підрахунок ще не завершено. Однак результати у цьому штаті стануть вирішальними.

До слова, штаб Трампа вже звернувся у суд з вимогою припинити підрахунок голосів у Мічигані і Пенсільванії. Крім того, у Вісконсині Трамп зажадав перерахувати бюлетені.