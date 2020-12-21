Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на адвоката Руді Джуліані.
Петиція штабу Трампа спрямована на скасування трьох рішень, які позбавили законодавчі збори Пенсильванії захисту від фальсифікації бюлетенів, відправлених поштою.
У позовній заяві були використані всі “відповідні засоби правового захисту”, в тому числі наказ, що дозволяє законодавчого органу, контрольованому республіканцями Пенсильванії, передати Трампу 20 голосів вибірників штату.
Варто зазначити, що Байден виграв штат, набравши там більше 80 000 голосів.
Петиція “легковажна” і не завадить Байдену стати президентом 20 січня, сказав Джошуа Дуглас, професор виборчого права в Університеті Кентуккі.
“Суд швидко її відхилить”, – сказав Дуглас.
- Чинний президент США Дональд Трамп досі відмовляється прийняти реальність та визнати свою поразку. Але календар невпинно відраховує останні дні його перебування на посаді.
- Байден рішуче закликав Трампа визнати свою поразку. Тепер, коли Колегія виборників закріпила волевиявлення американців та підтвердила його перемогу, Байден намагається активізувати свої зусилля, щоб створити систему передачі влади. Однак він не може цього зробити, оскільки Трамп відмовляється визнавати свою поразку.