Представники штабу кампанії Дональда Трампа заявили, що знову звернуться до Верховного суду США з проханням скасувати результати президентських виборів 3 листопада.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на адвоката Руді Джуліані.

Петиція штабу Трампа спрямована на скасування трьох рішень, які позбавили законодавчі збори Пенсильванії захисту від фальсифікації бюлетенів, відправлених поштою.

У позовній заяві були використані всі “відповідні засоби правового захисту”, в тому числі наказ, що дозволяє законодавчого органу, контрольованому республіканцями Пенсильванії, передати Трампу 20 голосів вибірників штату.

Варто зазначити, що Байден виграв штат, набравши там більше 80 000 голосів.

Петиція “легковажна” і не завадить Байдену стати президентом 20 січня, сказав Джошуа Дуглас, професор виборчого права в Університеті Кентуккі.

“Суд швидко її відхилить”, – сказав Дуглас.