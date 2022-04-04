Про це пише інформаційне агентство Reuters.
Соціал-демократ, котрий раніше обіймав посаду міністра закордонних справ при канцлері Ангелі Меркель наголосив, що вторгнення РФ в Україну означало, що він та інші повинні були чесно визнати власні помилки.
“Моя прихильність до “Північного потоку-2″ була явно помилкою. Ми дотримувались зв’язку з РФ від якого нас застерігали інші партнери”, – зазначив президент Німеччини.
Штайнмаєр був відомим членом крила його Соціал-демократичної партії, очолюваної колишнім канцлером Герхардом Шредером, який стверджував, що тісні економічні зв’язки з РФ є способом закріпити її в межах орієнтованої на захід глобальної системи.
За його словами, краху також зазнали спроби включити РФ у формування європейської системи безпеки. Він не очікував, що Путін наважиться на військове вторгнення в Україну, що призведе до серйозних наслідків для його ж держави.
Німецький політик звинуватив Путіна у війні проти України та додав, що Європа не повернеться до того балансу у відносинах із РФ, який був до початку війни в Україні.
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