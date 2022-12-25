Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяному телезверненні заявив, що німці допомагають Україні, оскільки їм небайдужа боротьба українців за свободу. Він закликав громадян Німеччини бути згуртованими та не втрачати віри у свої сили.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Глава німецької держави також закликав співгромадян і надалі виявляти солідарність з Україною.

До тих пір, поки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, загроз і пригнічення, – заявив він. Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, страхітливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій – все це лякає багатьох людей у ​​нашій країні”.

Тому “найбільше бажання цього року – щоб знову настав мир”, наголосив Штайнмаєр. Він додав, що цього ще більше потребують як українці, які були змушені покинути свою країну, так і їхні родини в Україні.

Президент Німеччини позначив чіткі кордони для можливої ​​мирної угоди з Росією.

Це має бути справедливий мир, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України віч-на-віч зі свавіллям і насильством окупантів”. За його словами, такий мир “ще не відчуваємо”.

Окрім цього, у своєму відеозверненні Штайнмаєр нагадав про наслідки війни в Україні, насамперед економічні, для німців. Він пояснив, що жителі Німеччини несуть цей тягар, оскільки їм небайдужа доля українців, їхня боротьба за свободу, і, тому що вони виявляють “солідарність та людяність”. За його словами, Україна захищається з великою мужністю, Європа згуртована, і Німеччина знову перевершує себе перед багатьма викликами.

Раніше 20 грудня під час телефонної розмови президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента Росії Володимира Путіна, щоб припинити війну проти України.