Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі «використати свій вплив» на Путіна, щоб припинити війну проти України

20 грудня під час телефонної розмови президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента Росії Володимира Путіна, щоб припинити війну проти України.

Про це повідомляє CNN.

Штайнмаєр акцентував на “спільному інтересі Китаю та Європи в припиненні війни” за умови виведення російських військ. Німецький президент попросив Сі “використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі”.

Він також подякував Сі “за чітке неприйняття ядерних погроз з боку Росії”.

Під час годинної розмови президент ФРН підтвердив рішучість Німеччини продовжувати підтримку України. Він наголосив, що Європа не відступить перед російськими погрозами і забезпечить запобіжні заходи проти енергетичної кризи.

Російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, додав Штайнмаєр, пояснивши президенту Китаю, що “Путін принципово прорахувався”.

Своєю чергою, голова КНР висловив сподівання, що Берлін забезпечить “справедливі, прозорі та недискримінаційні умови” для китайських компаній у ФРН.

Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.

Китай і Росія почнуть тижневі спільні військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Східно-Китайському морі, оскільки обидва партнери посилюють співпрацю в дедалі більш напруженій західній частині Тихого океану.