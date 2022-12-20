російсько-українська війна
20:36 Окупанти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я для лікування поранених армійців РФ – Генштаб
20:22 Синод УПЦ МП закликав Зеленського «забезпечити право на віросповідання», наголошуючи на «безпідставних звинуваченнях»
20:12 Зараз у Київській області немає жодної можливості забезпечити почергову подачу світла – ДТЕК
19:53 Штайнмаєр закликав президента Китаю «використати свій вплив» на Путіна, щоб припинити війну проти України
19:45 З січня в Україні стартує програма по безоплатній заміні лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампи
19:25 «Якщо це так було сприйнято — перепрошую» – Шуляк заявила, що не хотіла образити військового
19:16 Ізраїль передає 17 генераторів різної потужності для Херсонської області
18:23 В Ізюмі перейменують вулиці на честь дитячого письменника Вакуленка та полку «Азов»
17:49 Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів – Мінфін
17:25 В Южноукраїнській міськраді зірвали сесію «кривавою» інсталяцією
17:08 Міноборони України представило НАТО систему ситуаційної обізнаності «Дельта»
17:00 На Херсонщині під час облаштування фортифікаційних споруд прикордонники виявили давньоримське поселення
16:32 У Маріуполі горить приміщення розташування російських військових
16:32 Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у Twitter зможуть лише власники платної підписки
16:08 На Чернігівщині правоохоронці виявили заховані арсенали зброї російських армійців
15:58 У бронежилетах та святкових шапках: як відбувся традиційний забіг військовослужбовців Нацгвардії
15:52 В Італії завершується обмін готівкової гривні на євро
15:44 До бюджету України надійшло два мільярди доларів від США
15:43 Заступника глави ДСНС відсторонено з посади через «вибуховий подарунок» очільнику поліції Польщі
15:24 «Жінці треба доводити більше, що ти готова»: історія полковниці, яка 22 роки перебуває на військовій службі
15:16 Петро Порошенко заявив, що роботу благодійної пекарні у Херсоні саботують «згори»
15:14 Армія Швейцарії надасть додаткове житло для переселенців з України
15:11 Венеціанська комісія опублікувала новий висновок щодо законопроєкту №7662, який передбачає реформу Конституційного суду
15:10 Троє загиблих та один постраждалий: у Чувашії стався вибух на газопроводі
14:57 Російські військові поцілили ракетами по об’єкту «Нафтогазу» у Харківській області
14:46 Жозеп Боррель закликав Іран негайно зупинити військову підтримку РФ
14:39 97-річну екссекретарку нацистського концтабору визнали винною у понад 10 тисячах вбивств
14:33 Німеччина почне купувати нафту з Казахстану, щоб замінити Росію
14:21 Росіяни завозять сибірських чиновників на окуповані території для створення «адміністрацій»
14:19 В Україні майже 13 тисяч студентів-контрактників переведуть на навчання за державним замовленням

Штайнмаєр закликав президента Китаю «використати свій вплив» на Путіна, щоб припинити війну проти України

20 грудня під час телефонної розмови президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента Росії Володимира Путіна, щоб припинити війну проти України.

Вівторок, 20 грудня 2022, 19:53
Підтримати

Про це повідомляє CNN.

Штайнмаєр акцентував на “спільному інтересі Китаю та Європи в припиненні війни” за умови виведення російських військ. Німецький президент попросив Сі “використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі”.

Він також подякував Сі “за чітке неприйняття ядерних погроз з боку Росії”.

Під час годинної розмови президент ФРН підтвердив рішучість Німеччини продовжувати підтримку України. Він наголосив, що Європа не відступить перед російськими погрозами і забезпечить запобіжні заходи проти енергетичної кризи.

Російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, додав Штайнмаєр, пояснивши президенту Китаю, що “Путін принципово прорахувався”.

Своєю чергою, голова КНР висловив сподівання, що Берлін забезпечить “справедливі, прозорі та недискримінаційні умови” для китайських компаній у ФРН.

Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.

Китай  і Росія почнуть тижневі спільні військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Східно-Китайському морі, оскільки обидва партнери посилюють співпрацю в дедалі більш напруженій західній частині Тихого океану.

Теги: допомога Україні, заклик, Німеччина, позиція Китаю, політика, Сі Цзіньпін, телефонна розмова, Штайнмаєр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook