Штайнмаєр закликав президента Китаю «використати свій вплив» на Путіна, щоб припинити війну проти України

Про це повідомляє CNN.
Штайнмаєр акцентував на “спільному інтересі Китаю та Європи в припиненні війни” за умови виведення російських військ. Німецький президент попросив Сі “використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі”.
Він також подякував Сі “за чітке неприйняття ядерних погроз з боку Росії”.
Під час годинної розмови президент ФРН підтвердив рішучість Німеччини продовжувати підтримку України. Він наголосив, що Європа не відступить перед російськими погрозами і забезпечить запобіжні заходи проти енергетичної кризи.
Російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, додав Штайнмаєр, пояснивши президенту Китаю, що “Путін принципово прорахувався”.
Своєю чергою, голова КНР висловив сподівання, що Берлін забезпечить “справедливі, прозорі та недискримінаційні умови” для китайських компаній у ФРН.
Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.
Китай і Росія почнуть тижневі спільні військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Східно-Китайському морі, оскільки обидва партнери посилюють співпрацю в дедалі більш напруженій західній частині Тихого океану.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні місяці намагався публічно дистанціювати Пекін і Москву, оскільки Росія зазнає поразки у війні проти України. Однак поза дипломатичними виступами Сі на практиці поглиблює свою довгострокову ставку на Росію.
- Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс сказав, що повномасштабна російсько-українська війна та провал початкового плану РФ у ній, викликали занепокоєння у президента КНР Сі Цзіньпіна.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що санкційний тиск заважає Росії поповнювати запаси зброї. Він заявив, що обмеження змушують РФ платити все більшу ціну.
- Зустрічі між офіційними особами США та Китаю минулими днями були “відвертими та змістовними”, заявив високопосадовець адміністрації, додаючи, що сторони обмінялися думками щодо питань, включаючи збройну агресію Росії проти України та загрози КНДР для регіональної безпеки на Корейському півострові.