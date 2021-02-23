Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до міжнародного співтовариства із закликом поділитися вакциною проти COVID-19 з бідними країнами.

Про це пише німецьке видання Der Tagesspiegel.

Ці слова Штайнмаєр сказав після віртуальної зустрічі з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедросом Гебрейесусом.

Штайнмаєр сказав, що в світі наростає нетерпіння: особливо в Африці та Азії мільйони людей чекають, коли вакцинація проти коронавірусу, нарешті, почнеться.

Для того, щоб вакцинація охопила не тільки промислово розвинені країни, а й бідніші регіони, Штайнмаєр закликає до постачання частини вакцин, які такі багаті країни, як Німеччина, отримали за контрактами.

“Це питання гуманності і питання стандартів, за якими нас оцінюють”, – сказав президент Німеччини. На його думку, “справедливий доступ до вакцин для бідних країн також в інтересах Німеччини – навіть якщо в найближчому майбутньому в Німеччині станеться дефіцит”.

Штайнмаєр не сказав, скільки вакцини зможе віддати Німеччина. Це буде погоджено “на переговорах між урядами”.

Президент Франції Еммануель Макрон недавно попросив багаті країни пожертвувати від чотирьох до п’яти відсотків своїх власних вакцин біднішим країнам.

Голова ВООЗ Тедрос Гебрейесус сказав: “Якщо з вірусом не боротися повсюдно, він не буде переможений і глобально”.