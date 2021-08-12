Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало скоротити інтервал між введенням першої та другої доз китайської вакцини CoronaVac/Sinovac з 28 до 14 днів.

Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.

14-днів – це мінімально можливий інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac.

У міністерстві прийняли рішення про скорочення інтервалу “у зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 “Дельта”, поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців”.

Зазначається, що для ухвалення цього рішення експерти міністерства проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та “останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами”.

“За даними різних досліджень, узагальненими Стратегічною консультативною групою експертів, що консультує ВООЗ, після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації сягала 100%”, – наголосили в українському МОЗ.

У відомстві уточнили, що останнє липневе дослідження третьої фази, проведене в Туреччині, з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, “виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%”.

“Отже, МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал”, – додали в міністерстві.

Варто зазначити, що раніше в МОЗ України рекомендували робити щеплення другою дозою вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech через 28 днів після введення першої.

ВООЗ рекомендує між першою і другою дозою CoronaVac витримати інтервал тривалістю від двох до чотирьох тижнів (тобто 14 – 28 днів).

Як відомо, CoronaVac – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech. Препарат містить у своєму складі неактивний (“знешкоджений”) вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцину водять внутрішньом’язово.

Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac щепили понад 1,22 млн українців.

Варто зазначити, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини. Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Міністерство охорони здоров’я купувало цю вакцину за ціною 504 гривень за дозу. Тоді голова “Медзакупівель” Арсен Жумаділов заявляв, що вакцину можна було закупити дешевше.

Згодом стало відомо, що Україна подала позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac.