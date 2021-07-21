Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Аналітики очікують, що штам Delta не вплине на відновлення й потужне розширення світової економіки в другій половині року. Економісти підтримують прогнози щодо стабільного економічного зростання. Населення світу буде більше подорожувати, більше витрачати, більше комунікувати, ніж роком раніше – під час пандемії, коли була пандемія.
У світовій економіці можливі “обмежені ризики”, які пов’язані з рішеннями місцевих представників закладів охорони здоров’я. Економістів більше турбує зміцнення інфляції, ніж варіант Delta, оскільки вони оцінюють економічні перспективи.
“Штам Delta – ризик для світової економіки, але це можна компенсувати… У людей є багато грошей і, схоже, вони хотіли б витратити їх на те, що не могли робити протягом 18 місяців”, – вважає Орен Клачкін, провідний економіст США з Oxford Economics.
Економісти прогнозують, що економіка світу буде тільки укріплюватися та розвиватися. Серед ризиків, які можуть вплинути на ріст економіки – інфляція. Проте, попри будь-який рівень інфляції, ВВП зростатиме. Прогнози незмінні через штам Delta.
За даними ВООЗ, щодня у світі фіксують майже півмільйона нових заражень протягом останніх семи днів. Організація застерігає країни від послаблення протиепідемічних обмежень. У ВООЗ зазначили, що нещодавні спалахи коронавірусу спровоковані поширенням штаму Deltа, який наразі зафіксовано у 124 країнах. Цей штам скоро стане домінівним у світі.
ВООЗ зазначає у своєму щотижневому бюлетені, що у багатьох країнах на штам Delta зараз припадає понад 75% позитивних тестів на COVID-19. Серед цих країн Австралія, Велика Британія, Китай, Данія, Ізраїль, Росія та Південна Африка.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 Delta стає домінівним у світі.
- Штам Delta ставить під загрозу статус Австралії, як країни, яка повністю подолала коронавірус. В Сіднеї зафіксували перші випадки зараження коронавірусом штаму Delta.