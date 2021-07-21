Новий штам коронавірусу, Delta, не вплине на відновлення американської та світової економіки, попри його ризики.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Аналітики очікують, що штам Delta не вплине на відновлення й потужне розширення світової економіки в другій половині року. Економісти підтримують прогнози щодо стабільного економічного зростання. Населення світу буде більше подорожувати, більше витрачати, більше комунікувати, ніж роком раніше – під час пандемії, коли була пандемія.

У світовій економіці можливі “обмежені ризики”, які пов’язані з рішеннями місцевих представників закладів охорони здоров’я. Економістів більше турбує зміцнення інфляції, ніж варіант Delta, оскільки вони оцінюють економічні перспективи.

“Штам Delta – ризик для світової економіки, але це можна компенсувати… У людей є багато грошей і, схоже, вони хотіли б витратити їх на те, що не могли робити протягом 18 місяців”, – вважає Орен Клачкін, провідний економіст США з Oxford Economics.

Економісти прогнозують, що економіка світу буде тільки укріплюватися та розвиватися. Серед ризиків, які можуть вплинути на ріст економіки – інфляція. Проте, попри будь-який рівень інфляції, ВВП зростатиме. Прогнози незмінні через штам Delta.

За даними ВООЗ, щодня у світі фіксують майже півмільйона нових заражень протягом останніх семи днів. Організація застерігає країни від послаблення протиепідемічних обмежень. У ВООЗ зазначили, що нещодавні спалахи коронавірусу спровоковані поширенням штаму Deltа, який наразі зафіксовано у 124 країнах. Цей штам скоро стане домінівним у світі.

ВООЗ зазначає у своєму щотижневому бюлетені, що у багатьох країнах на штам Delta зараз припадає понад 75% позитивних тестів на COVID-19. Серед цих країн Австралія, Велика Британія, Китай, Данія, Ізраїль, Росія та Південна Африка.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 Delta стає домінівним у світі.