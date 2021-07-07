За даними Центру з контролю й профілактики захворювань, штам коронавірусу Delta став найпоширенішим у США.

Про це повідомляє американське видання NBCNews.

3 липня в країні було 51,7% нових випадків коронавірусу штаму Delta. До цього, 19 червня, таких випадків було близько 30%.

Під час останнього брифінгу президент США Джо Байден закликав американців робити щеплення проти коронавірусу, аби захиститися від нового штаму.

Наукові дослідження засвідчили, що вакцинація проти коронавірусу – єдиний спосіб захиститися від коронавірусу. Нещодавня доповідь служби громадської охорони здоров’я Великобританії засвідчила, що обидві дози вакцини Pfizer є ефективними проти штаму Delta на 98%.

На сьогодні штам Delta було зафіксовано у 103 країнах світу.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.