Штам коронавірусу Delta зафіксували в 98 країнах світу. З огляду на ситуацію у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали прискорити кампанію з вакцинації.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Очільник ВООЗ закликав світових лідерів об’єднати зусилля, аби до вересня було вакциновано не менше 10% осіб. Насамперед вакцинувати слід усіх медичних працівників та осіб з “групи ризику”.

“Варіант Delta небезпечний та продовжує розвиватися й змінюватися, що потребує постійної оцінки та детального коректування відповідних заходів охорони здоров’я… Штам Delta знайшли в щонайменше 98 країнах. Він надзвичайно швидко поширюється в країнах з низьким рівнем вакцинації”, – сказав очільник ВООЗ.

Він додав, що світові лідери мають ділитися не лише засобами захисту від коронавірусу, але й тестами, методикою лікування та вакцинами.

У ВООЗ очікують, що через рік, влітку 2022 року, в кожній країні світу буде вакциновано понад 70% населення.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.