Виявлення коронавірусної інфекції штаму Omicron у білохвостого оленя у Нью-Йорку викликало занепокоєння, що вид цих тварин може стати носієм нового варіанту COVID-19.

Про це йдеться у матеріалі міжнародного видання Reuters.

Кров та деякі зразки мазків із носа 131 оленя, яких спіймали на Стейтен-Айленді (Нью-Йорк) показали, що майже 15% із них мають вірусні антитіла. Тобто, тварини раніше хворіли на коронавірус та були вразливі до повторного інфікування новими штамами захворювання, повідомили дослідники під керівництвом вчених з Університету штату Пенсільванія.

За словами Суреша Кучіпуді, ветеринарного мікробіолога, циркуляція вірусу серед тварин завжди підвищує можливість його повернення до людей. Окрім цього, це збільшує шанси мутації вірусу в нові варіанти.

“Якщо вірус повністю мутує, то він може стати стійким до наявних вакцин. Тому доведеться знову розробляти нову вакцину”, – розповів Кучіпуді.

Вперше коронавірус штаму Omicron виявили у диких тварин США після того, як серед населення нова хвиля COVID-19 почала йти на спад.

Хоча за даними міністерства сільського господарства США, немає ніяких доказів того, що вірус може передаватись від тварини до людини, більшість випадків інфікування серед тварин відбувалось саме після тісного контакту з людьми, зараженими коронавірусом.

Раніше, як відомо, міністерство сільського господарства США заявляло про інфікування коронавірусом собак, котів, тигрів, левів, сніжних барсів, видр, горил та норок.