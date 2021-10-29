Штат Флорида подав позов проти адміністрації президента США Джо Байдена через вимогу щодо обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для деяких категорій громадян.

Про це заявив губернатор Флориди Рон Десантіс, повідомляє американський телеканал NBC News.

Автори позову – губернатор та генеральний прокурор штату. Вони вважають, що вимога щодо обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для федеральних працівників та підрядників – незаконна та антиконституційна.

“Люди повинні самі робити вибір… Чим більше ви їх до чогось примушуєте, тим більше недовіри викликаєте”, – вважає губернатор.

Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.

На початку вересня було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога почне діяти 8 грудня.

Варто зауважити, що Десантіс запропонував подати аналогічні позови губернаторам інших штатів.

“Діючи на випередження, ми зможемо захистити людей. Ми не хочемо, аби люди втрачали роботу”, – сказав він.

Справу розглядатиме окружний суд США в місті Тампа (штат Флорида).