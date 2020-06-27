З прапора штату Міссісіпі можуть прибрати символ Конфедерації часів громадянської війни 1860-х років на тлі протестів проти расизму.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Питання про зміну прапора може бути розглянуте законодавцями штату цими вихідними, передає агентство.

Символ конфедератів міститься в лівому верхньому кутку прапора Міссісіпі з 1984 року.

Фото: АР

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз заявив, що готовий підписати законопроєкт про заміну прапора штату через присутню на ньому символіку Конфедерації південних штатів.

“Законодавці не можуть вийти з глухого кута вже кілька днів під час обговорення нового прапора для штату. Дискусія про прапор 1894 року стала настільки ж спірною, як і сам прапор, і прийшов час покласти цьому край. Якщо вони направлять мені законопроєкт в ці вихідні, я підпишу його”, – написав Рівз в Twitter.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.