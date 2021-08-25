Представниця Демократичної партії, віцегубернаторка Кеті Гочул стала першою жінкою, яка присягнула на пост губернатора штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Хочул вступила на посаду губернатора після скандалу з сексуальними домаганнями, через який був усунений її попередник Ендрю Куомо.

Вона пообіцяла посилити відповідь штату на пандемію COVID-19 і прискорити надання прямої допомоги нужденним жителям з прицілом на те, щоб повернути довіру жителів Нью-Йорка до обраних ними посадових осіб.

“Я хочу, щоб люди знову повірили в свій уряд”, – сказала вона.

Хочул також додала, що вже працює з мером Нью-Йорка Біллом де Блазі, чия ворожнеча з Куомо часто приводила до різкої, завуальованої критики.

10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).