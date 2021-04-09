У штаті Нью-Йорк прийняли рішення виділити фінансову допомогу для 290 тисяч осіб без певного імміграційного статусу, які втратили роботу внаслідок пандемії коронавірусу. Вони отримають одноразові грошові виплати в розмірі до 15 тисяч доларів.

Про це сказано на сайті уряду штату.

Фінансову допомогу для безробітних нелегальних мігрантів будуть виплачуватися з багатомільярдного фонду допомоги. На його створенні наполягли демократи. Це будуть найбільші виплати такого роду на території США.

Виплати отримають тільки ті, хто працював раніше. Всього штат виділив на це 2,1 мільярда доларів. Виплати надійдуть з бюджету на 2022 рік.

Згідно з підрахунками Інституту фіскальної політики, некомерційної організації, понад 90 тисяч мігрантів отримають виплати в сумі до 15,6 тисячі доларів, і ще близько 200 тисяч осіб отримають понад 3 тисячі доларів.

Демократи в Конгресі підтримали таку ініціативу, заявивши, що “саме так виглядає економічна справедливість”. Водночас республіканці виступили категорично проти, заявивши, що “демократи ставлять інших громадян вище прав американців”.

“Хоч убий, я ніколи не зрозумію, чому демократи ставлять права громадян інших країн вище прав американських громадян, які їх обрали, і чому платники податків продовжують голосувати “за” після їх постійних зловживань”, – сказала республіканка Ніколь Малліотакіс.

Губернатор штату Ендрю Куомо вважає, що створення фонду може загрожувати потенційним “шахрайством”.