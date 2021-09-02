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Шторм Іда: Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через сильну повінь

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан після того, як місто постраждало від рекордної кількості опадів і раптових повеней внаслідок тропічного шторму Іда.

Четвер, 2 вересня 2021, 10:33

Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

Мер Білл де Блазіо сказав, що місто “переживає історичне погодне явище з сильною повінню і небезпечними умовами на дорогах”.

Національна метеорологічна служба повідомила, що за одну годину в Центральному парку Нью-Йорка було зафіксовано 8 сантиметрів опадів.

Поліція Нью-Йорка закликала людей триматися подалі від доріг, а пожежна служба заявила, що відповідає на дзвінки про допомогу з усього міста.

Метро міста в основному закрито, і багато поїздів і рейси призупинені.

У Нью-Джерсі також оголошено надзвичайний стан і повідомляється як мінімум про одну смерть. За словами влади, в Пассаік потонула людина. Торнадо також зруйнував, щонайменше, дев’ять будинків в Мулліка-Хілл в тому ж штаті.

Крім того, дах поштової будівлі в Кірні обрушився, в той час як люди знаходилися всередині. На місці події знаходяться рятувальні бригади, але неясно, скільки там може бути жертв і постраждалих.

Шторм Іда просувається на північ через схід країни, обрушившись в неділю на Луїзіану.

Сотні тисяч будинків в Луїзіані залишаються без електрики, а в Новому Орлеані діє нічна комендантська година.

Багато факторів сприяють повені, але глобальне потепління, викликане зміною клімату, підвищує ймовірність сильних дощів. З початку індустріальної ери світ вже потеплішав приблизно на 1,2 °C, і температура буде продовжувати рости, якщо уряди всього світу не скоротять викиди.

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Теги: відео, Іда, Нью-Йорк, повінь, Ураган, шторм

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