Шторм Іда: Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через сильну повінь

Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.

Мер Білл де Блазіо сказав, що місто “переживає історичне погодне явище з сильною повінню і небезпечними умовами на дорогах”.

Національна метеорологічна служба повідомила, що за одну годину в Центральному парку Нью-Йорка було зафіксовано 8 сантиметрів опадів.

Our infrastructure is not ready for climate change, Park Slope edition (also please, please don’t drive into floodwaters edition) pic.twitter.com/xYLyiRSCpq

— Brian Kahn (@blkahn) September 2, 2021