Шторм Іда: Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через сильну повінь

Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС.
Мер Білл де Блазіо сказав, що місто “переживає історичне погодне явище з сильною повінню і небезпечними умовами на дорогах”.
Національна метеорологічна служба повідомила, що за одну годину в Центральному парку Нью-Йорка було зафіксовано 8 сантиметрів опадів.
Knickerbocker Avenue in Brooklyn
New York City #Ida
pic.twitter.com/zAQ8kIIDi4
— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021
Our infrastructure is not ready for climate change, Park Slope edition (also please, please don’t drive into floodwaters edition) pic.twitter.com/xYLyiRSCpq
— Brian Kahn (@blkahn) September 2, 2021
Поліція Нью-Йорка закликала людей триматися подалі від доріг, а пожежна служба заявила, що відповідає на дзвінки про допомогу з усього міста.
Метро міста в основному закрито, і багато поїздів і рейси призупинені.
28th St & 7 Ave subway station (Chelsea, Manhattan) pic.twitter.com/2q4UQRIhm0
— Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021
У Нью-Джерсі також оголошено надзвичайний стан і повідомляється як мінімум про одну смерть. За словами влади, в Пассаік потонула людина. Торнадо також зруйнував, щонайменше, дев’ять будинків в Мулліка-Хілл в тому ж штаті.
Крім того, дах поштової будівлі в Кірні обрушився, в той час як люди знаходилися всередині. На місці події знаходяться рятувальні бригади, але неясно, скільки там може бути жертв і постраждалих.
Шторм Іда просувається на північ через схід країни, обрушившись в неділю на Луїзіану.
Сотні тисяч будинків в Луїзіані залишаються без електрики, а в Новому Орлеані діє нічна комендантська година.
Багато факторів сприяють повені, але глобальне потепління, викликане зміною клімату, підвищує ймовірність сильних дощів. З початку індустріальної ери світ вже потеплішав приблизно на 1,2 °C, і температура буде продовжувати рости, якщо уряди всього світу не скоротять викиди.
Flooding downpours have turned streets into raging rivers in North Plainfield, New Jersey Wednesday evening! #NJwx #Ida #FlashFloodWarning #SevereWeather
Video Credit: @otislulumom pic.twitter.com/30bVWBufmG
— WeatherNation (@WeatherNation) September 2, 2021
- 30 серпня південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) накрив ураган “Іда”, якому синоптики дали четверту категорію з пʼяти можливих.