Рекордні опади знищили автомагістралі і залишили десятки тисяч споживачів у США та Канаді без електроенергії. Також відомо про випадки зниклих безвісти та загиблих.

Про це повідомило видання The Guardian.

Через шторм у Британській Колумбії (Канада) і штаті Вашингтон (США) без світла залшились десятки тисяч людей, дороги заблоковані, річки вийшли з берегів, а мости зруйновані. Повені також спричинили закриття головної автомагістралі біля кордону з Канадою та евакуацію людей.

Отже, після сильних дощів майже 50 тисяч споживачів штату Вашингтон не мали електроенергії. Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах і заявив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

Найбільший порт Канади Ванкувер був відрізаний паводковими водами. Також відомо, що щонайменше 10 транспортних засобів було знесено з шосе під час зсуву.

В провінції Британська Колумбія , що в Канаді, евакуюювали ціле місто з населенням майже 8 тисяч людей. Через повінь з ладу вийшла міська система стічних вод, наразі невідомо скільки знадобиться часу на відновлення її роботи.

Королівська канадська кінна поліція також підтвердила, що під час обшуку місця зсуву було знайдено тіло жінки.

“Загальна кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не з’ясована, однак слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти“, – сказала сержантка поліції Джанель Шойхет.

Зокрема, одна людина вважається зниклою безвісти після того, як бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

Крім цього закрили нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тис. барелів нафти на добу.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що слідкує за ситуацією. За його словами, влада надаватиме всю необхідну допомогу.